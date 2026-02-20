（NY時間14:28）（日本時間04:28） ジョンソン＆ジョンソン＜JNJ＞246.52（+1.53+0.62%） ジョンソン＆ジョンソン＜JNJ＞は、分離を計画している整形外科部門「デピュー・シンセス」の売却を検討しており、複数の大手ＰＥファンドが関心を示していると伝わっている。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。 評価額は２００億ドル超となる可能性があり、同社は今後数週間で買い手候補との面談