巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１９日、「３０本塁打＆３０盗塁」の達成に意欲を示した。１４日のライブＢＰで“１号”を放つなど順調な昨季チーム２冠王は「最近、調子がいいので」と異例の居残り特打を敢行。拡大ベースの導入とチームの積極走塁方針も、盗塁数アップの追い風になる。２３年に米マイナー３Ａで「トリプルスリー」を達成した男が、来日２年目に本領を発揮する。みなぎる充実感が体を突き動かした。