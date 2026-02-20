タイガースが１９日（日本時間２０日）、新たな代替ユニホームを発表した。米大リーグ公式サイトによると約２年間の研究とファンや選手からの意見収集を経て、特定のアウェーゲームとホームゲームで着用するネイビーブルーとオレンジの代替ユニホームで、スプリングトレーニングから着用される。タイガースは２年前に始まった同球団のシティ・コネクトジャージーを除き通常の代替ユニホームを持たない球団として知られていたが