ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、米アリゾナ州グレンデールで7日連続のライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。1打席目は右腕のジョーダン・レジャーに空振り三振に倒れた。2打席目に対戦したのは元DeNAのアンソニー・ケイ。左腕相手に空振り三振。この日は2打席連続三振で終えた。