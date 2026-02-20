◇練習試合中日4―8日本ハム（2026年2月19日北谷）上々の実戦デビューだ。メジャー通算164本塁打を誇る中日の新助っ人サノー（元エンゼルス）が日本ハムとの練習試合に「2番・一塁」で先発出場し“初安打”を放った。「まだシーズンではないし、今はライナー性の打球を心がけているよ。もしかしたら、次の試合で本塁打が出るかもね。見て、びっくりしないでくれよ」言葉の端々から強い自信がにじみ出る。4回先頭の第2