オリックスのドラフト5位右腕・高谷（北海学園大）の宝刀が、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）登板で輝きを放った。打者4人に計20球を投げ、安打性ゼロ。最大の武器「スイーパー」で2度、育成ドラフト3位・中西（日星）のバットに空を切らせた。「変化量が多くて横曲がり（の成分）が大きい、あまりないタイプの球かなと。自信のある球なので、どんどん投げていきたい」握りは中学時代にダルビッシュ（パドレス）の著書か