広島・坂倉将吾捕手（27）が、スポニチの単独インタビューに応じた。右手中指骨折から不振にあえいだ昨季の経験を糧に、野球が「楽しい」「もっとうまくなりたい」と新境地で奮闘する今春。キャンプ地で放たれる広角への鋭い打球は、ひときわ目を引く。節目の10年目を迎える今季、目標には力強く「100勝捕手」を掲げた。（聞き手・江尾卓也）――昨季と立場が変わった中でのキャンプ。気持ちに変化は？「いやもう、本当