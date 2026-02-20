「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）昨季ＧＰファイナル女王のアンバー・グレン（米国）は、シーズンベストの１４７・５２。ショとプログラム（ＳＰ）との合計が２１４・９１となり、暫定トップに立った。得点が表示されると、「オーマイガー、サンキュー！」と言葉を発した。第２グループの最終滑走。会場の大歓声に迎えられたグレンは冒頭の３回転アク