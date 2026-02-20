広島のドラフト2位・斉藤汰（亜大）が、21日のDeNA戦（宜野湾）でオープン戦の“開幕投手”を務める。初実戦は2イニングを予定しており、「アピールするだけだと思っている。無失点で、良い内容と良い結果を出せるようにやりたい」と誓った。今キャンプでは2度、実戦形式に登板。16日のシート打撃では151キロを計測するなど順調な仕上がりを見せている。大学時代は「あまりルーティンをつくり過ぎずにやっていた」といい、今回