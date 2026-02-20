インフルエンザ罹患から18日に復帰したオリックスの紅林が、「ノーモア離脱」で143試合出場を目指す。14日に診断を受け、一時は熱が40度近くまで上がったというが、「熱が上がったのが2日ぐらいだったので、その後は部屋でできることはやりました」。自らの打撃動画を見直すなど、頭の中を整理した。あす21日からの次クールから実戦に出場予定で、「5年、規定（打席）に立っていますけど、一回も143試合出たことがないので」と