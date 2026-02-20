「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）韓国のホープで、ＳＰ１４位のシン・ジア（１７）＝韓国＝は自己ベスト更新のフリー１４１・０２点、２０６・６８点をマークした。美しい純白の衣装で登場し、冒頭のダブルアクセルを軽やかに決めると続く３回転ルッツ−３回転トーループ、３回転サルコーもしっかりと決めた。４本目の３回転ループで着氷が乱れ、フェ