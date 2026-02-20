現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』の第6話に吹石一恵がゲスト出演することが発表された。 参考：マーシュ彩＆みりちゃむ、『リブート』第5話ゲスト出演シェルターの職員＆保護少女に 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、家族の元に戻るため、悪徳