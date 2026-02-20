白洲迅が主演を務め、桜井日奈子がヒロイン役を務める連続ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』が、4月24日よりテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：足立梨花×白洲迅の“男女の友情”談義！「私はある」「俺は絶対ない」 本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジ・ラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未