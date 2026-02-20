大友花恋が主演を務める連続ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』が、4月2日よりTOKYO MXほかで放送されることが決定した。 参考：大友花恋が語る、『新米姉妹のふたりごはん』での自分とは正反対の役柄への挑戦「新鮮で楽しい」 累計1,100万DL突破の網戸スズによる人気電子コミックを実写ドラマ化する本作。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから