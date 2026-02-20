4月10日に公開される森七菜主演映画『炎上』の本ポスターと予告編、場面写真が公開された。 参考：森七菜主演映画『炎上』にアオイヤマダ、一ノ瀬ワタルら出演公開日は4月10日に決定 本作は、2017年に公開された短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞し、2019年に公開した長編映画デビュー作『WE ARE LIT