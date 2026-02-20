ベルギーリーグ２位のシント＝トロイデン（STVV）に所属する日本代表FW後藤啓介は、ここまで得点ランキング首位の10ゴールをマーク。20歳にして二桁得点を達成した。この活躍ぶりを韓国メディアも驚嘆。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「（ヘンクからフェネルバフチェへ移籍した）身長191センチの高度爆撃機が10ゴール目を決め、ベルギーの得点ランク首位に輝いた」と見出しを打ち、次のように報じた。「日本期待の若