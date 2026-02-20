◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、22年から世界ジュニア4年連続銀メダルの実力者シン・ジア(17＝韓国)が登場。完成度の高い演技で合計206.68点をマークした。SNSでは「美しい演技」「衣装めちゃかわ」といった声があがった。白の衣装で登場したシン・ジア。3回転ループ