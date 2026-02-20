18日にピッチクロックを使ったライブBP（実戦形式の打撃練習）を実施。投手陣に、制限時間を気にしての投げ急ぎを防止するため「まずは意識せず（違反を）“取られてもいい”ぐらいでやって、取られなかったら“あ、これで取られないんだ”って意識しなくてもいいかもしれない」と心構えを説いた。「時間ばかりになって、思ったボールが投げられない方が困る」と説明した。