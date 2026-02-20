JR北海道は2026年2月19日午後7時すぎ、函館線・小樽築港駅の構内で軌道回路の不具合があり、一部の列車に運休や遅れが発生していると発表しました。JR北海道によりますと、何らかの原因により、実際には列車がいないにも関わらず、運行管理システムが列車がいるように検知し自動的に信号が赤になっていたということです。関係社員が調査を実施したところ、レール付近から原因とみられる鉄片が見つかりました。鉄片を取り除い