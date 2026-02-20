TBSは20日、鈴木亮平主演の日曜劇場「リブート」（後9・00）の3月1日放送の第6話から吹石一恵（43）が2年ぶりに日曜劇場に出演することを発表した。闇組織を牛耳る合六亘（北村有起哉）の妻・陽菜子役。合六は実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしているのを陽菜子は知っているのかどうか。あることがきっかけで儀堂歩（鈴木亮平）と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、そして儀堂に