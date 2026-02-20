北海道・函館中央警察署は2026年2月19日、函館市内に住む60代男性が現金合計約2200万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、男性は2025年11月19日、実業家の前澤友作さんを名乗るTikTokのアカウントを閲覧していたところ、株の投資に関する投稿にLINEのQRコードが載っているのを発見し登録したということです。その後、前澤友作さんのアシスタントを名乗る者などとLINEでやり取り