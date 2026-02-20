大リーグ公式サイトがWBCに出場する各チームのキープレーヤーを紹介した。日本のキーマンに挙げられた近藤は「みんな自分の役割がある。つなぎ役だと思いますし、より打線が円滑に進むように心がけたい」と自然体を強調した。前回大会を知るだけに「質問だったりあれば答えられるかな」と自覚十分。栗山氏の激励には「より引き締まった気持ちになりました」と話した。