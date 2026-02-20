侍ジャパンの佐藤輝が、事前合宿のシートノックで初めて右翼に入った。本職の三塁から外野へ移っても、動きは軽快。最後の本塁送球ではノーバウンドのレーザービームを披露し観客を沸かせた。「問題なく動けたので良かった。（ポジションは）どこでもやりますよ」この日はフリー打撃の際にも三塁には入らず、右翼で打球を追い続けた。3月のWBCに臨む侍ジャパンは、メジャー組を含め内野手7人、外野手4人で構成。選手起用に幅