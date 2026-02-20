2026年2月18日、中国メディア・第一財経は、高市早苗氏が第105代首相に選出されたものの、新政権は「財政リスク」「社会分断」「裏金スキャンダル」という三重の懸念を抱えたままスタートを切ったと報じた。記事は、8日の衆議院選挙で自民党が316議席を獲得し、定数の3分の2を超える絶対多数を確保したと紹介。その上で、取材に応じた複数の学者が「自民党の圧勝は高市氏が強硬路線を推進する基盤を固めた一方、日本は財政リスクや