現役慶大法学部生のミステリアス美女が女優デビューする。2024年に芸能事務所「スウィートパワー」に所属した仲島有彩（ありさ、20）で、今回が初仕事。動画配信サービスFODの連続ドラマ「転校生ナノ」（配信時期未定）で、演技初挑戦にして主演を務める。1メートル65のスラッとしたスタイル。黒く大きな瞳が印象的で、その目を見つめると思わず吸い込まれそうになる。笑みを浮かべると今どきの“ゆるふわ女子”に見えるが、真