森下と坂本は、第2クールを充実した表情で終えた。高橋宏がブルペン投球を開始した直後に、目慣らしで打席に入った森下は「数球だったんですけど、立てて良かった」と実戦へ向けた準備を整えた。サイン伝達機器「ピッチコム」の運用などで投手とのコミュニケーションを積極的に取った坂本は、「これからは確認作業の方が増える。名古屋、大阪に行っても、しっかりできるようにやりたい」と話した。