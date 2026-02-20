17、18日に和歌山市で行われた将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第4局を制し、王将位獲得に王手をかけた永瀬拓矢九段（33）が一夜明けた19日、和歌山城の内堀で小舟での遊覧を体験した。放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長が築城に関わった和歌山城。「その辺は詳しくないんですけど…」と言いながらも、舟に乗り込んだ永瀬はまぶしそうに天守閣を見上げ「普段