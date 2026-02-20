お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が19日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後8・00）に出演。今までで一番緊張した瞬間を振り返った。今回は「キリヌキかまいまち浅草爆食ツアー」と題して放送され、かまいたちとゲストたちが30分で楽しむ浅草グルメを紹介した。食事中のトークで「一番緊張した瞬間」の話題となり、山内は「一番最初らへんできた緊張でいうと、M-1グランプリ（予選）ず