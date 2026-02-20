医療を提供する対価として医療機関が受け取る診療報酬の、改定内容が決まった。医療従事者の待遇を改善し、同時に、厳しい病院経営を支援するために、大幅な引き上げに踏み切るという内容だ。今年６月から適用される。診療報酬は２年ごとに改定される公定価格だ。ほかのサービスと違って物価の高騰分や賃上げ分を機動的に医療の価格に転嫁することはできない。このため近年は多くの病院が赤字に陥っている。そうした現状を