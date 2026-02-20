栄養サポートは「会話」から始まった。昨年11月の強化合宿から携わる明治の管理栄養士・村野あずささんは、フリーで同職の柴田麗さんとともに食事のサポートで日本代表に寄り添う。「チームの動きを把握し、選手やスタッフとのコミュニケーションを大切にしています。求められるものが何なのか声を拾い、その上で栄養学的な観点からメニューを調整し、より良い提案につなげたい」。朝、夕はホテルのビュッフェ、昼食は球場での