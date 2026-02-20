ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性をホストクラブに誘い込んだとして、警視庁が、東京都新宿区歌舞伎町、ホストの男（２７）を風営法違反（客引き）容疑で再逮捕したことがわかった。都公安委員会は１８日、アプリを悪用した手口などが昨年６月施行の改正風営法で禁じられた「色恋営業」に当たるとして、男が勤務していた歌舞伎町の２店舗に対し、改正法施行後初となる再発防止を求める指示処分を出し