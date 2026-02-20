俳優の白洲迅（33）がテレビ朝日ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（4月24日スタート、金曜後11・15）に主演する。病で余命宣告される上に妻の不倫を知り、愛する息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）を誓う役どころ。私生活でも2児の父で「（主人公の）一番の原動力になるのは子供。自分の経験も生かしつつ、覚悟を持って演じていきたい」と気合十分だ。原作は同名のウェブ漫画。主人公と、愛人と共謀し遺産総取りを狙う妻と