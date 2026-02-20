2月20日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・菊池市西寺（携帯電話・シートベルト）県道・・・天草市新和町小宮地（スピード違反） ＜午後＞国道266・・・上天草市松島町阿村（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者