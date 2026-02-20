男子1500メートルレースを終えたジョーダン・ストルツ。銀メダルを獲得した＝ミラノ（共同）スピードスケート男子1500メートルで注目のストルツは寧忠岩に敗れて頂点を逃した。500メートルと1000メートルを圧勝。三つ目の金メダルを確実視されていただけに、レース後は会場にどよめきも起こった。「もし他の誰かが勝つとしたら、寧だろうと思っていた。彼の勝利を心から喜びたい」と潔かった。700メートル通過の時点でライバ