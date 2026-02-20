ホストであることを隠し、マッチングアプリで出会った女性を違法に客引きしたとして、27歳の男が警視庁に逮捕された事件で、東京都の公安委員会は男が所属していた店などを去年、風営法で新たに定められた「色恋営業の禁止」に違反するとして、行政処分したことがわかりました。この事件は先月、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」のホスト・竹岡拓人容疑者（27）がマッチングアプリで出会った20代の女性2人