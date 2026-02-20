日本政府観光局が１８日に発表した１月の訪日外国人客数（推計値）は、前年同月比４・９％減の３５９万７５００人となり、新型コロナ禍の２０２２年１月以来、４年ぶりに前年同月を下回った。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を発端に中国政府が渡航自粛を呼びかけた影響で、訪日中国人客の大幅減が続いている。（仁木翔大、田辺研吾）個人客の影響、限定的？中国からの訪日客は６０・７％減の３８万５３００人、香港は１７・