ミラノ・コルティナ五輪国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの一部出演メンバー（男子シングル、ペア、アイスダンス）を発表した。地元スターのゲスト出演も決まり、日本人ファンから歓喜の声が上がった。今大会を彩ったスケーターが、最後に集結する。日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅