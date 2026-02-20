２月２０日は、昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの「生誕９０年」にあたる。巨人での現役、そして監督時代と、キャンプ中にバースデーを迎えることが多かったミスターには、秘蔵のサービスショットが数々残されている。「初めての還暦を迎え…」の名（迷？）言で知られる９６年の赤いちゃんちゃんこ姿をはじめ、在りし日の長嶋さんを振り返った。１９９６年２月２０日、キャンプ地・宮崎は祝福ムードに包まれた。