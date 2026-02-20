３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ向けて調整する侍ジャパンの宮崎合宿を、前回大会で世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６４）が訪問した。井端弘和監督（５０）に連覇の秘けつを授けた。世界一に導く苦しみと喜びを知る男が、宮崎にやってきた。栗山氏は井端監督と３０分にわたって“青空会談”を行った。２３年ＷＢＣ世界一メンバーが続々とあいさつに訪れる