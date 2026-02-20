2月8日に投開票された衆議院選挙で返り咲きを果たした自民党・盛山正仁氏（72）が、ラジオ関西の番組に出演。選挙戦を振り返り、今後の抱負を語った。盛山氏は当選6回目。岸田文雄内閣で文部科学相を務めた。前回・2024年では立憲民主党から立候補した井坂信彦氏に敗れ、落選した。約1年3か月ぶりの国政復帰となる。「とても熾烈な戦いだった」当選御礼の”駅立ち”を終え、ラジオ関西のスタジオで今後の抱負を語る盛山正仁氏