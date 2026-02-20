女優の大友花恋が、４月２日スタートのＴＯＫＹＯＭＸ連続ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（木曜・後９時２５分）に主演し、“あざとかわいい女子”を演じることが２０日、発表された。累計１１００万ダウンロードを突破した、網戸スズさんの人気電子コミックの実写ドラマ化。「あざとかわいい」ＶＳ「あざとかわいい」のぶつかり合いを描いた新感覚ラブコメディー。大友は「あざとかわいい」を武器に、恋も人生も勝ち