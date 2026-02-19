2024年、Team KAGAYAMAは、長年参戦してきたスズキの車両から、DUCATIに変更しました。チーム体制を一新し、新たな挑戦をスタートさせる狙いがあるといいます。全日本ロードレース開幕直前に、加賀山 就臣氏に話を伺いました。 加賀山 就臣（かがやま ゆきお）氏 神奈川県横浜市出身のレーサー。2003年から日本人として初めてブリティッシュスーパーバイク選手権（BSB）