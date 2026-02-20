オリックスのドラフト５位・高谷舟投手（２２）＝北海学園大＝が「ダル流スイーパー」でアピールに成功した。１９日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。鋭く横に曲がる決め球で、育成３位・中西（日星）から２つの空振りを奪った。「（変化量は）ずっと大きい方。自信のある球です」。２０球を投げて最速１４７キロ、安打性はなしと上々のデビューを飾った。札幌市出身で、幼少期はファンクラブ会員と