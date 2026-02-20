阪神・高橋遥人投手（３０）がオープン戦の「開幕投手」を務めることが１９日、有力となった。２１日の中日戦（北谷）に先発する見込み。プロ９年目で初の開幕ローテ入りに向けた大事な初実戦登板へ、「しっかりストレートを投げるっていうところ。それができたら、いろんなことが一気に広がってくる」とテーマを掲げた。春季キャンプ中に初実戦マウンドを踏むのは、実に５年ぶりだ。万全なら圧倒的なパフォーマンスを発揮する