ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が１９日、宮崎キャンプの紅白戦で２安打を放ち、開幕１軍入りをアピールした。長打を意識し、今季から右足を上げてタイミングを取る新フォームに挑戦中。身長２００センチの成長株が、紅白戦３試合目で存在感を発揮した。白組の「５番・一塁」で、１打席目に松本晴から会心の右前打。続く２打席目は、昨季途中のトレードでともに巨人から加入した大江から中前打を放った。左対左で結果を