俳優の白洲迅（３３）が４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に主演することが１９日、分かった。ヒロインはフジテレビ系「ヤヌスの鏡」（２０１９年）以来、７年ぶりの共演となる女優・桜井日奈子（２８）が演じる。原作は同名人気コミック。余命宣告された夫（白洲）が、妻（桜井）に愛人がいることを知り、息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）に突き進んていく