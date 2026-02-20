巨人を退団した舟越秀虎外野手（２４）が、社会人野球のオールフロンティア（埼玉）に加入することが１９日、分かった。ソフトバンクを自由契約となった２４年に育成契約で巨人に加入。５０メートル５秒８の快足で同年のイースタン・リーグではチームトップの１４盗塁をマークしたが、今年１月下旬に一身上の都合で退団の申し出て、受理されていた。スポーツ報知の取材に応じた舟越は、「まずは６年間、応援してくださったファ