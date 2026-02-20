オリックス・横山聖哉内野手（２０）が１９日、「オプション増加」でのレギュラー定着を誓った。上田西（長野）から２３年のドラフト１位で入団した、高卒３年目の若手有望株。本職は遊撃だが「できないよりはできた方が絶対にいい。自分の引き出しも増える」と、宮崎キャンプでは二塁の練習に励む日々だ。２試合で２打数無安打に終わった２５年からの飛躍へ、まず必要なのは試合に出ること。「最終的には遊撃を…」と目標はぶ