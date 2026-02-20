西武・佐藤太陽内野手（２３）がコンディション不良のため、２０日から高知・春野で行われている２、３軍キャンプに合流することが１９日、分かった。１軍の宮崎・南郷キャンプメンバーでは初の離脱者となる。第４クール２日目の１５日から２日連続で練習を欠席。１７日以降はチームとともに球場に姿を現したが、ウォーミングアップ前にトレーナーとともに室内練習場に移動し、別メニュー調整を行っていた。佐藤太は神奈川大