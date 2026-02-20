ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１９日（日本時間２０日）、フロリダ州ダンイーデンでの春季キャンプのライブＢＰで、今キャンプ最多の４打席に立った。快音こそなかったが、順調に調整。早出特守も行い、充実の一日となった。また、シュナイダー監督は２１日（同２２日）の本拠でのフィリーズ戦からワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で離脱するまで、岡本がオープン戦４試合に出場する予定と明かした。